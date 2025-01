Filippo Ganna kraakt topklassieker helemaal af: "Heeft niets met wielrennen te maken"

De komende jaren wil Filippo Ganna zich meer op de weg gaan focussen. In 2025 heeft hij met Milaan-Sanremo, Parijs-Roubaix en de Tour de France drie grote doelen.

De voorbije jaren focuste Filippo Ganna zich vooral op het tijdrijden en het baanwielrennen, maar hij wil dus werken aan zijn palmares op de weg. In 2023 werd hij al eens tweede in Milaan-Sanremo, dit jaar wil hij zich nog meer toespitsen op het klassieke werk.

"Het enige wat Milaan-Sanremo, Parijs-Roubaix en de Tour voor mij gemeen hebben, is dat ik ze nog nooit heb gewonnen. Geen enkele etappe, helemaal niets", zegt Ganna bij Bici.Pro. "Dus in die zin loop ik een beetje achter."

Ganna over Parijs-Roubaix

"Ik hoop dat 2025 het jaar wordt waarin ik deze drie wedstrijden eindelijk kan afvinken." In Parijs-Roubaix werd Ganna in 2023 nog zesde, maar de Italiaan heeft wel een vreemde relatie met het Franse monument.

"Parijs-Roubaix… Dat is ​​een andere sport. Die koers heeft wat mij betreft niks met wielrennen te maken", is Ganna scherp. "Het is een mix tussen jezelf pijn doen en veel lijden, maar wielrennen is iets anders."

"Het is echter een koers die in het hart zit van veel renners, zowel vroeger als nu. Het is een knotsgekke wedstrijd, je moet op elk detail letten om met de beste mee te kunnen. Je instinct komt altijd naar boven. Je moet koel en berekenend zijn, maar soms moet je ook je hart volgen."