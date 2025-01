"Veel huiswerk van UAE en Pogacar": Visma Lease a Bike heeft dubbel doel voor 2025

Visma Lease a Bike beleefde een moeilijk 2024. De verwachtingen voor dit jaar zijn echter bijzonder groot.

Ook al wonnen ze nog aardig wat koersen, toch was de algemene teneur over 2024 dat het niet het jaar was dat Visma Lease a Bike had willen beleven.

Daar moest wat aan gebeuren, al maakte het vertrek van Merijn Zeeman in oktober het er allemaal niet gemakkelijker op. Zijn taken werden over verschillende personen verdeeld, al ging het grootste gedeelte wel naar Grischa Niermann. Hij is nu Head of Racing bij de Nederlandse wielerploeg.

“We hebben unfinished business ten opzichte van afgelopen jaar”, opent hij meteen bij Indeleiderstrui. “De klassiekers, en dan vooral Vlaanderen en Roubaix, zijn onze eerste grote doelen.”

Daar willen ze al jaren scoren, maar dat zullen ze nu doen met een zeer sterk team voor de klassiekers. En dan zijn er nog de grote rondes.

“We geloven als ploeg dat we opnieuw de Tour kunnen winnen met Jonas. UAE en Pogacar hebben ons veel huiswerk gegeven, maar we geloven dat het mogelijk is. Dat is het grootste doel van 2025”, besluit hij.