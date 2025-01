Patrick Lefevere kreeg inbrekers over de vloer tijdens vakantie: "Dat hebben ze mee"

Patrick Lefevere zwaaide onlangs af als CEO van Soudal Quick-Step. Om zijn 70ste verjaardag te vieren trok Lefevere naar Zuid-Afrika, maar hij kreeg ondertussen inbrekers over de vloer.

Op 1 januari gaf Patrick Lefevere officieel het stokje door aan Jurgen Foré als CEO van Soudal Quick-Step, de ploeg die hij in 2003 oprichtte. Foré was in 2024 al de rechterhand van Lefevere en neemt nu dus zijn taken helemaal over.

Op 6 januari werd Patrick Lefevere 70 jaar en om dat te vieren trok hij eind vorig jaar samen met zijn vrouw, twee kinderen en hun partners naar Zuid-Afrika. Het was de allereerste keer dat Lefevere met zijn voltallige gezin op vakantie ging.

Lefevere over inbraak op kerstavond

Toen Lefevere met zijn gezin op 24 december was geland in Zuid-Afrika kregen ze telefoon van de Belgisch politie. "Ingebroken bij ons thuis. Amai, niet plezant. Je bent machteloos. Je weet niet wat er weg is", zegt Lefevere bij HLN.

Al heeft Lefevere naar eigen zeggen niet veel waardevols liggen. Zijn twee dure horloges, een Rolex en een Audemars Piguet, had Lefevere naar de bank gebracht. Een klein horloge had Lefevere over het hoofd gezien.

"Een ‘Cartiertje’ dat ik in 2001 gekocht heb voor 110.000 frank (2.750 euro, nvdr.) nadat ik ontslagen was in de kliniek na mijn pancreastumor. Dat hebben ze mee", zegt Lefevere. Van de rest van zijn reis heeft Lefevere wel nog kunnen genieten.