Iserbyt zette Van Aert met Vanthourenhout een hak in Benidorm: "Dat was onze tactiek"

Voormalig Belgisch kampioen Eli Iserbyt is in Benidorm knap tweede geworden. En dat heeft Iserbyt voor een deel te danken aan een andere voorbereiding.

Op het BK in Heusden-Zolder moest Eli Iserbyt zijn driekleur afstaan aan Thibau Nys, maar een week later in Benidorm herpakte hij zich. Iserbyt leverde een sterke prestatie af en werd knap tweede na Thibau Nys.

Zelf kwam de tweede plaats voor Iserbyt wat als een verrassing. "Ik weet dat het een parcours is dat op mijn maat is, maar het was voor mij gewoon zaak om deze week goed te herstellen", zei Iserbyt achteraf.

"Want ik had deze week niet zo veel getraind. Ik had vooral veel core stability gedaan om de zwakke plek in mijn been te versterken en dat is goed gelukt. Ik voelde me van bij de start heel goed", ging Iserbyt verder.

Iserbyt hield Van Aert uit de wedstrijd met Vanthourenhout

"Ik reed tempo voor het klassement van Michael (Vanthourenhout, nvdr.). Als het zou stilvallen, kon Wout in de wedstrijd komen en konden we zelf veel plekken verliezen. Door mij en Michael is Van Aert zo niet in de wedstrijd gekomen."

"Daar kon de rest misschien een beetje van profiteren, maar dat was gewoon onze tactiek. Maar tweede plaats was volgens mij het hoogst haalbare vandaag. Ik wist dat ik niet de beste was op die klim, Nys kon nog dat extra. En Wout was net niet goed genoeg, denk ik."