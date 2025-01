Patrick Lefevere spreekt klare taal over karakter en Tour-ambities Evenepoel en geeft Pogacar een stevige waarschuwing

Patrick Lefevere kan nu van aan de zijlijn kijken of zijn ex-pupil Remco Evenepoel in de Tour Pogacar kan verslaan. Het is volgens Lefevere helemaal niet gezegd dat Tadej Pogacar zijn dominantie zomaar voortzet.

Patrick Lefevere schetst bij RTL Sports een opvallend beeld van Remco Evenepoel. We weten dat Remco een groot renner is op de fiets, maar hij heeft daarnaast ook die specifieke karaktertrekken van een kampioen. "Remco is iemand die nooit voldaan is. De grote kampioenen zijn nooit tevreden over hun eigen prestaties en over wat er in de koers gebeurt, over hun ploegmaats enz. Maar dat is goed, dat is een teken van ambitie."

De ambitie is nog altijd om ooit de Tour de France te kunnen winnen. Of dat op korte termijn ook kan, is een andere vraag. Lefevere benadrukt dat Evenepoel niet de grootste druk op zijn schouders moet dragen. "Het is Tadej die vorig jaar met negen minuten voorsprong op Remco de Tour gewonnen heeft, met Vingegaard nog tussen hen beiden. Het is aan Remco, met alle middelen die hij zal hebben, om daar mee om te gaan."

Evenepoel weet waar hij aan werkt

De grote uitdaging is in de eerste plaats om de kloof met de concurrentie kleiner te maken. Wat is de blik van Lefevere hierop? "Er zijn twee zaken die spelen: ten eerste weet Remco waar hij aan werkt, en ten tweede weet niemand of Tadej nog zo'n buitengewoon jaar zal hebben als in 2024." Velen gaan er vanuit van wel, maar Lefevere doet daar niet aan mee.

Hij waarschuwt dat het ook voor andere groten uit het wielerverleden niet de hele tijd vlot is blijven lopen. "Alle toppers hebben eens een buitengewoon jaar, zoals Philippe Gilbert in 2011 en Tom Boonen in 2012. Mathieu van der Poel heeft ook al zo'n boerenjaar gekend. Vorig jaar stak Tadej boven de rest uit, maar dat kan veranderen", denkt Patrick Lefevere.

Komende maanden brengen duidelijkheid over Pogacar

De komende maanden zullen ons misschien al wijzer maken over de heerschappij van Tadej Pogacar, en of die zich verder zet of niet.