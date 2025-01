Thibau Nys betaalt geen boete maar heeft andere manier gevonden om probleem na winnen van EK en BK op te lossen

Bij Thibau Nys en de Baloise Glowi Lions weten ze wel hoe vindingrijk te zijn. Nys won het EK en BK dit seizoen. Dat verplicht hem tot het dragen van een bepaalde trui.

We zijn nu ondertussen al eventjes gewend om Thibau Nys in de Europese sterrentrui te zien. Hij was immers de beste op het Europees Kampioenschap en dat staat veel vroeger op de agenda in het veldritseizoen dan het Belgisch Kampioenschap. Dat hij ook op dat nationale kampioenschap de titel pakte, verandert in principe niets voor zijn kledij.

Hij zou nog altijd de trui van Europees kampioen moeten aantrekken tijdens de veldritten. Nys verklaarde na zijn overwinning op het BK in Heusden-Zolder dat hij het ergens wel jammer vond dat hij de Belgische tricolore niet zou kunnen tonen. Vanwege de beleving in eigen land plaatste hij de Belgische titel zelfs boven het behalen van de Europese titel.

Ploeg van Nys vindt er iets op

Nys was zelfs al aan het nadenken over mogelijke oplossingen en stelde met een kwinkslag voor bereid te zijn om een boete te betalen. Of dat heel erg gemeend was, is een andere vraag. Het zal gelukkig niet moeten, want bij zijn ploeg hebben ze er iets anders op gevonden. Op zijn minst kan hij zijn outfit van Belgisch kampioen deels aan de buitenwereld tonen.

Nadat hij de verkenning van de veldrit in Benidorm deed in de Europese kampioenentrui, nam Thibau Nys even tijd om wat foto's te laten nemen voor zijn sociale media. Op deze afbeeldingen is hij te zien in de trui van Belgisch kampioen en de witte shorts van Europees kampioen. Ook een mooie combinatie, dat moet gezegd.

Thibau Nys in Belgische kampioenentrui

Zo heeft Thibau Nys toch al één keertje de trui van Belgisch kampioen met de naam van zijn team op aan kunnen trekken.