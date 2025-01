Thibau Nys weerlegt WK-insteek en kan in Benidorm niet rekenen op extra morele steun: "Ze vinden het heel spijtig"

Het zal wel degelijk in de Europese trui zijn dat Thibau Nys in Benidorm te bewonderen is. Wout van Aert wordt daar ook één van de tegenstanders.

Wat extra morele steun zou dan misschien wel welkom zijn. Van de ploegmaats bij zijn wegploeg Lidl-Trek bijvoorbeeld. "Ik heb van iedereen wel een proficiat gekregen. Ze zijn wel geïnteresseerd in het hele gebeuren. Ze hebben een heel lange training op het programma staan. Ze vinden het heel spjitig dat ze niet kunnen komen kijken", verklapt Nys bij WielerFlits.

Over zijn stage op de weg kan Nys tevreden zijn. "Ik heb kunnen doen wat ik moest doen. Ik had een heel goed gevoel op training. Ik zou er klaar voor moeten zijn." Bovendien is het nog zweven op het BK-geluk. "Het is heel leuk om terug te blikken op zo'n succesvol weekend. Dat geeft wel een boost. Ja, na een overwinning is dat ook leuk om nog eens te analyseren."

Thibau Nys switcht voortdurend tussen veld en weg

Thibau Nys heeft dan ook nog wel een paar keer gekeken naar het BK veldrijden. Het is voor hem nu wel een voortdurend switchen tussen veldrijden en wegwielrennen. Erg eenvoudig moet dat niet zijn. "Fysiek valt dat niet mee, maar het gevoel op de crossfiets vinden is niet simpel. Ik hoop dat het vanaf de eerste seconde juist zit", zegt hij over de cross in Benidorm.

Zijn verblijf in Spanje zal er nog niet meteen opzitten na het afwerken van die Wereldbekermanche aan de kust. "Ik vlieg pas donderdag naar huis. Ik heb nog een aantal goeie trainingsdagen ingepland staan richting de laatste drie crossen. Je bent altijd wel met het WK bezig, maar het is niet dat er dan specifiek nog iets gedaan wordt."

Niet minder druk op WK van Thibau Nys

Het is niet zo dat er na de winst op het EK en BK nu minder druk op het WK ligt. "Neen, helemaal niet. Het is al mooi geweest en ik hoop een heel goed WK te rijden om dat zo te bevestigen."