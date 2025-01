Visma-Lease a Bike verwelkomt nieuwe gouden diamant en heeft zo stilaan een resem aan absolute toptalenten

Een nieuwe gouden diamant om toe te voegen aan onze reeks toptalenten? Bij Visma-Lease a Bike zeggen ze er natuurlijk geen neen tegen.

De komst van Viktoria Chladonova lag natuurlijk al langer vast. Vandaag zal ze haar eerste wedstrijd rijden in loondienst van Visma-Lease a Bike. Chladonova is een 18-jarige veldrijdster is een veldrijdster die al nationaal kampioen van haar land is. Ondanks haar jonge leeftijd heeft ze ook al verschillende wedstrijden in de elitecategorie gereden.

Dat waren dan wel crossen van een minder hoog niveau dan de klassementscrossen die we kennen in de Lage Landen. Nu komt het grotere werk er dus aan voor Chladonova. De Slovaakse zal van start gaan in de Wereldbekermanche van Benidorm. Dat is nogal een platform om voor de leeuwen gegooid te worden, want het is een event dat heel erg leeft in het wereldje.

Op EK vlak achter Fleur Moors

Chladonova heeft dit seizoen al zes veldritten gewonnen, inclusief dus het Slovaaks Kampioenschap. Ook aan het EK in Pontevedra heeft ze meegedaan. Daar werd ze zesde bij de beloften en finishte ze een vijftiental seconden achter de Belgische Fleur Moors. Dit was wel allemaal voor ze in 2025 de overstap maakte naar Visma-Lease a Bike.

Met een nog betere omkadering moet er enkel nog meer uit Chladonova, links op de foto bovenaan, gehaald kunnen worden. Bij Visma-Lease a Bike hebben ze momenteel geen gebrek aan toptalenten. De Britse Imogen Wolff, eveneens 18, is in het veld nog zo'n voorbeeldje van jong talent dat ze bij de Nederlandse formatie mogen koesteren.

Schijnwerpers op Van Aert in Benidorm

In Benidorm zullen de schijnwerpers wel vooral gericht zijn op Wout van Aert, de topfavoriet bij de mannen elite.