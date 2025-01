🎥 Afzien, afzien en nog eens afzien: tien minuten lang in het zog van Mathieu van der Poel spreken boekdelen

Iedereen weet dat je van sterke huize moet zijn als je Mathieu van der Poel wil volgen. Dat heeft ook Artem Shcherbyna nog eens aan de lijve mogen ondervinden.

Shcherbyna heeft ondertussen al naam gemaakt als 'wieltjeszuiger' die opduikt bij de trainingen van de beste wielrenners ter wereld. Dan probeert hij die zo lang mogelijk te volgen en maakt hij daar filmpjes van voor zijn YouTube-kanaal. De Oekraïner heeft in het verleden zo al eens samen 'getraind' met Van der Poel en deze winter was het weer prijs.

Dat blijkt uit een nieuwe YouTube-video van de 32-jarige man. Het is een video van in totaal elf minuten en 25 seconden. Meer dan tien minuten rijdt hij in het zog van niemand minder dan Mathieu van der Poel, die het gewone truitje van Alpecin-Deceuninck draagt, met als enige verschil met zijn ploegmaats de banden van regenboogkleuren. Die verwijzen immers naar zijn wereldtitel in Glasgow.

Van der Poel op herkenbare witte fiets

Van der Poel rijdt op zijn herkenbare witte Canyon-fiets. De eerste zeven minuten van het filmpje bestaat uit het volgen van Van der Poel tijdens een afdaling van de Coll de Rates, een bekende Spaanse beklimming aan de Costa Blanca. VDP deed deze klim dus ook aan terwijl hij in Spanje zijn conditie opbouwde met het oog op het wegseizoen.

Na die zeven minuten volgen nog drie minuten voorbereiding voor een intervaltraining. Het is op dit moment duidelijk al stevig afzien voor Shcherbyna. Daarna gaat het te hard voor hem en moet hij Mathieu van der Poel laten gaan. Hij is natuurlijk niet de eerste en ook zeker niet de laatste fietser die gelost wordt door de ex-wereldkampioen.

Dalerskunsten Van der Poel zijn gekend

Deze beelden tonen goed hoe mooi Van der Poel op zijn fiets zit en vooral ook hoe snel en hard het gaat. "Wat kerels als Van der Poel soms doen in afdalingen is gewoonweg crazy", zei Shcherbyna al eens eerder.