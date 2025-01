Ongeloof over trainingen in Spanje: "Wat Van der Poel doet is gewoonweg crazy"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

De Oekraïense vlogger Artem Shcherbyna probeert in Calpe heel wat renners op training te volgen. Zo kwam hij ook Tadej Pogacar tegen.

Artem Shcherbyna heeft op zijn sociale media en op YouTube heel wat video’s met wereldkampioen Tadej Pogacar opgenomen.

“Vandaag heb ik weer met Tadej kunnen rijden”, glundert Shcherbyna bij Het Nieuwsblad. “Ik ben nu een periode in Calpe, maar woon in Frankrijk niet ver van Monaco (waar Pogacar woont, red.). Hij is de beste, maar ook een van de meest toegankelijke renners van het peloton.”

De Sloveen zou aan Shcherbyna zelfs zijn wattages van het WK verklapt hebben, al mochten die natuurlijk niet vernoemd worden op beeld.

“Vandaag ging ik naar Vall d’Ebo (na Coll de Rates de populairste tainingsklim in de regio, red.) en ik zag Tadej toevallig passeren - zo gaat het meestal, want ik weet ook niet waar en wanneer de renners gaan trainen”, gaat hij verder.

De Sloveen was bezig met lactaattesten. “De eerste vier intervallen kon ik ongeveer volgen, maar op het einde deed hij er nog eentje van zeven minuten aan 450 watt. ‘One more’, riep hij. Na twee minuten heb ik hem moeten laten gaan.”

Bergop rijden is één iets, maar de Oekraïner heeft veel meer moeite met afdalen. “Wat kerels als Van der Poel soms doen in afdalingen is gewoonweg crazy. Ook dan moet ik passen.”