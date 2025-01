Winter aanpassen zoals Van Aert en Van der Poel? Thibau Nys geeft eerste indicatie bij het bespreken van grote dromen

Thibau Nys heeft op zijn 22ste al veel bereikt, maar heeft zeker nog grote dromen. Of die zijn winter er in de toekomst anders laten uitzien, is een open vraag.

Voorlopig legt Thibau Nys er vaak de nadruk op hoezeer hij de beleving van het veldrijden koestert. Het lijkt er dus niet op dat hij de cross snel los zal laten. Al is er nu toch een eerste indicatie gekomen dat het misschien een tikkeltje anders kan. In een gesprek met Sporza haalt Thibau Nys aan dat de wegrenner in hem in zijn achterhoofd zit met koersen als Strade Bianche en Milaan-Sanremo.

Die Italiaanse eendagskoersen lijken hem ook op het lijf geschreven. Momenteel is het echter geen optie om die te rijden. "Dat zijn inderdaad wedstrijden die ik héél graag zou willen rijden in de toekomst, maar die leunen nog te dicht aan bij het crossseizoen. Het zijn de eerste koersen die op mijn verlanglijst staan, maar dan zal ik mijn winter toch iets anders moeten aanpakken."

Veldrijden blijft belangrijk voor Thibau Nys

De veldritfans zullen even schrikken als ze dat horen. Thibau Nys stelt hen ook meteen wel weer gerust. "Kijk, de cross is en blijft de komende jaren nog belangrijk voor mij. Ik ben nog niet klaar om mijn winter stevig te laten inkrimpen tot een handvol crossen. Ik heb nog niet concreet nagedacht over een eventuele verandering van mijn planning, maar dat wil niet zeggen dat we het niet anders kunnen aanpakken."

Nys weet dat het verre van simpel is om de ideale puzzel te leggen, waarbij de doelen in het veld én op de weg ingepland kunnen worden. "Inderdaad, want alles wat ik nu doe, heeft een jaar later nog zijn effect. Maar we moeten en zullen dit in ons achterhoofd blijven houden, want in mijn dromen heb ik toch al gedacht aan de Poggio of Siena."

Nys en entourage zoeken gulden middenweg

Met dromen is ook helemaal niets mis. We zullen moeten afwachten welke gulden middenweg Thibau Nys en zijn entourage kunnen vinden.