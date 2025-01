Philippe Gilbert heeft een uitgesproken mening over Tourdeelname van Tim Merlier

Soudal-QuickStep trekt dit jaar met Tim Merlier naar de Tour de France. Een heel goede zet, zo vindt ook Philippe Gilbert.

Patrick Lefevere maakte er eind vorig jaar al gewag van en het nieuws werd deze maand bevestigd op de mediadag van Soudal-QuickStep in Calpe: Tim Merlier rijdt de Tour de France.

Een plan dat Philippe Gilbert alleen maar kan toejuichen. “Tim is een garantie op overwinningen”, zo vertelt de gewezen renner aan La Capitale.

“Hij is discreet, hij praat niet graag over zichzelf of over anderen. Ik ben erg blij dat zijn team heeft ingestemd met zijn selectie voor de Tour de France. Het is een opluchting voor hem en een motivatie op de middellange termijn voor een eerste gele trui.”

Dat Remco Evenepoel momenteel nog geblesseerd aan de kant zit zal volgens Gilbert ook meegespeeld hebben in de beslissing. Toch hoopt hij dat onze landgenoot 100 procent fit aan de start kan komen.

Volgens Gilbert is de aanwezigheid van Merlier in de Tour meer een voordeel dan een nadeel voor Evenepoel. “Ik ken Tim Merlier niet persoonlijk, maar ik vind het geweldig om naar hem te kijken”, gaat Gilbert verder.

“Hij is zuiver in zijn sprint, die hij van heel ver kan inzetten of wanneer hij wordt aangevoerd door Van Lerberghe en op het laatste moment opduikt. Hij heeft een behoorlijk palmares opgebouwd en er is geen reden waarom dat zou stoppen.”