Lotte Kopecky krijgt zware klap te verwerken door opvallende actie van de overheid: "Het wringt, fijn is dat zeker niet"

Lotte Kopecky heeft geen fijn nieuws moeten vernemen. Het wringt bij de toprenster toch wel een beetje dat ze haar topsportcontract bij Sport Vlaanderen kwijt is.

Sport Vlaanderen is het agentschap van de Vlaamse overheid die verantwoordelijk is voor het sportbeleid van de Vlaamse gemeenschap. Dat sportbeleid houdt nu al verschillende jaren in dat er topsportcontracten worden uitgedeeld aan atleten die in aanmerking komen voor een top 8 op de grote kampioenschappen. Daar hoort Lotte Kopecky uiteraard ook bij.

Zij heeft ook steeds een topsportcontract gehad, tot nu. Sport Vlaanderen zal zo'n contracten enkel nog uitdelen aan de atleten die dat nodig hebben. Die noodzaak is er niet bij Kopecky, omdat ze ook betaald wordt door SD Worx-Protime. "Ik heb het nieuws vorige maand vernomen. Fijn is dat zeker niet", meldt Sporza haar reactie bij een persmoment van haar ploeg.

Kopecky hoopt dat steun voor andere atleten blijft

Ze wil vooral toch het positieve onthouden van haar samenwerking met Sport Vlaanderen. "Toen ik van de schoolbanken kwam, had ik het geluk om ondersteund te worden door Sport Vlaanderen. Zo heb ik mooie stappen kunnen zetten en daar ben ik dankbaar voor. Maar het wringt toch wel een beetje. Het is jammer. Ik hoop dat ze er iets goeds mee doen en dat ze er andere atleten mee steunen."

Een mooie boodschap, maar het blijft een bittere pil voor Lotte Kopecky. "Ik denk niet dat ik de enige sporter ben die naast Sport Vlaanderen nog een inkomen heeft. In mijn ogen gold dat contract ook voor de piste, niet zozeer voor de weg. Maar het is nu zo." Er rest haar niets anders dan zich bij de genomen beslissing neer te leggen.

Pistewerk Kopecky niet meer extra ondersteund

In het verleden werd vanuit de overheid ook gecommuniceerd dat het topsportcontract van Kopecky voor haar activiteiten in het baanwielrennen was. Het is opvallend dat deze wijziging er nu komt, want de Minister van Sport komt in de Vlaamse regering nog altijd uit dezelfde partij (N-VA).