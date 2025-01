Remco Evenepoel krijgt het hard te verduren: "Maak me zorgen" en "Schittert meer voor de camera dan op fiets"

Remco Evenepoel begint aan 2025 met toch wel een beetje twijfels. Er wordt dit jaar op de Tour de France gemikt, de Giro komt te vroeg. En dus is de vraag of er een Belg dit jaar een grote ronde kan winnen.

In de Tour de France - en mogelijk ook in de Vuelta a Espana - komen er met Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard toch kleppers van een ander kaliber in het peloton rijden.

Zorgen om Evenepoel

Zeker als je het gaat vergelijken met het Giro-peloton met normaal gezien vooral Roglic en Yates. Evenepoel zelf moet alweer revalideren. En daar hebben de analisten toch wel wat over te zeggen.

Jan Hermsen opende de debatten in Kop over Kop: "Er is altijd reden tot zorgen bij Remco Evenepoel voor mij, want het is niet de eerste keer. Ik ben een knuffelaar met Remco, ik loop met hem weg, maar ik maak me ook altijd zorgen."

Voor de camera?

"Het voelt soms een beetje als mijn zoon die ik elke weer op het goede pad moet brengen. Hij schittert meer voor de camera dan op de fiets. Zijn vorig seizoen heeft veel gemaskeerd, maar die kwam alweer vanuit een achterstand."

Bobbie Traksel pikte die woorden niet: "Daar ben ik het helemaal niet mee eens. Het is geen Ullrich die twintig kilo bijkomt, hij blijft heel erg scherp staan ook al maakt hij dan die TikToks met zijn chick."