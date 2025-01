Toch nog op de kalender: Broers Roodhooft zetten hun schouders onder Vlaamse koers

Er komt dit jaar dan toch een editie van de Omloop van het Hageland voor vrouwen. De gebroeders Roodhooft zetten mee hun schouders onder de koers.

Daags na de Omloop Het Nieuwsblad staat er voor de mannen Kuurne-Brussel-Kuurne op het programma, sinds 2016 staat daar voor de vrouwen de Omloop van het Hageland op het programma. Al leek er dit jaar geen editie te komen.

Cycling Team Tilt vzw, de organisator van de 1.1-wedstrijd voor vrouwen, besloot in juni vorig jaar de stekker uit de koers te trekken. Eind november werd die beslissing teruggedraaid en nu is duidelijk geworden dat de broers Roodhooft zich zullen engageren.

Toch nieuwe editie van Omloop van het Hageland

"Wij waren verrast toen we het nieuws vernamen dat de Omloop van het Hageland van de kalender zou verdwijnen. Eens dat gebeurt, is er meestal geen weg meer terug", zegt Philip Roodhooft bij Belga. Daarom zetten de broers Roodhooft nu hun schouders onder een nieuwe editie op 2 maart.

"Bovendien denken we dat deze wedstrijd in de toekomst nog verder kan evolueren. In eerste instantie willen wij behouden wat er nu is, maar het is de bedoeling dat er de komende jaren ook aan jeugdwerking wordt gedaan."

De Omloop van het Hageland bestaat sinds 2011, de Italiaanse Marta Bastianelli is recordhoudster met drie zeges. Jolien D'hoore won de koers twee keer, net als Lorena Wiebes en Elizabeth Deignan. Vorig jaar won de latere olympisch kampioene Kristen Faulkner de wedstrijd.