Alles voor Luik: Lotte Kopecky zet ook vraagtekens achter deze twee klassiekers

Lotte Kopecky pakt het dit jaar iets anders aan tijdens het voorjaar. Ze slaat enkele klassiekers over en er kunnen er nog twee van haar programma verdwijnen.

Geen EK baanwielrennen, Omloop Het Nieuwsblad en Strade Bianche dit voorjaar voor Lotte Kopecky. De wereldkampioene begint pas op 22 maart aan haar seizoen met Milaan-Sanremo, nieuw dit jaar op de kalender bij de vrouwen.

"Dankzij de extra rust en trage opbouw hoop ik fris aan het seizoen te kunnen starten en ook in de Waalse klassiekers met veel energie te kunnen koersen. Het was een lastige keuze, maar ik denk de juiste", legt Kopecky uit bij HLN.

Vorig jaar was Kopecky al in januari aan het koersen op het EK baanwielrennen, in Luik-Bastenaken-Luik was haar piek eind april al voorbij. De wereldkampioene moest tevreden zijn met de 38ste plaats en kwam binnen op 2 minuten.

Geen Dwars door Vlaanderen en Waalse Pijl?

Door haar later begin hoopt Kopecky nog in topvorm te zijn tijdens Luik-Bastenaken-Luik. Na Milaan-Sanremo rijdt ze nog Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen, de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.

Maar daar kan nog verandering in komen. "Als ik voel dat het te veel wordt, kunnen Dwars door Vlaanderen en of Waalse Pijl geschrapt worden", zegt Kopecky nog. Alles om haar doel in Luik te bereiken.