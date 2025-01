In Nederland weten ze het ook: "Dan is Van der Poel te kloppen op het WK veldrijden"

Volgende week zondag wordt het WK veldrijden in Liévin gereden. Iedereen lijkt er nu al zeker van dat Mathieu van der Poel een nieuwe wereldtitel zal pakken.

Niemand lijkt eraan te twijfelen dat Mathieu van der Poel de te kloppen man is in Liévin. Kan Thibau Nys hem eventueel van de wereldtitel houden?

Nederlands bondscoach Gerben de Knegt is duidelijk als het gaat over het aantal plannen of strategieën om Van der Poel van een nieuwe regenboogtrui te houden.

“Weinig denk ik. Ik heb in het verleden zelf nog in Liévin gereden”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad. “Het is een mooi typisch Frans parcours: gras, brede wegen, glooiend terrein, stiekem wel wat hoogteverschil…”

Bovendien lijken ook de omstandigheden in het voordeel van de Nederlander uit te draaien. “Zeker als ik de weersvoorspelling bekijk en het er drassig bijligt, zou het best wel een lastige cross kunnen worden. Dan gaat dat gras zuigen, wordt het een ultieme tempocross en gaat absoluut de sterkste winnen.”

Dat zou niet in het nadeel van Van der Poel zijn, al is er wel een scenario waarin hij wel te kloppen is. “Alleen als het wat droger ligt, we een meer tactische koers krijgen en Mathieu met drie, vier Belgen in de finale komt die hem gaan ambeteren en uitremmen, zou het iets anders kunnen worden.”