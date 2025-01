Nog altijd last? Nederlands bondscoach geeft update over ribblessure van Mathieu van der Poel

Wereldkampioen Mathieu van der Poel staat voor het eerst in een maand nog eens aan de start van een cross. Door een ribblessure moest hij begin dit jaar enkele crossen schrappen.

Het begon allemaal in Loenhout op 27 december. Van der Poel maakte een ongelukkige uitschuiver in een bocht en knalde tegen een houten paaltje, dat afbrak. Van der Poel won wel nog en deed dat twee dagen later nog eens in Besançon.

In de dagen daarna krijgt Van der Poel echter steeds meer last van zijn ribben door de botsing met het paaltje. Hij besluit om de crossen in Baal (1 januari), Koksijde (3 januari) en Dendermonde (5 januari) over te slaan.

Van der Poel vertrok eerder naar Spanje om te trainen voor het wegseizoen en reed sinds Besançon geen cross meer. Zaterdag in Maasmechelen keert de wereldkampioen terug in het veld voor tweede een duel met Wout van Aert.

Ribblessure Van der Poel

Toch is Van der Poel nog niet helemaal verlost van zijn ribblessure. "Hij had nog wel ietsje last, maar het zou hem niet belemmeren om dit weekend te crossen", zegt Nederlands bondscoach Gerben de Knegt bij Het Nieuwsblad.

"Ik begrijp dat hij geen enkel risico wilde nemen met het oog op het wegseizoen. Laat staan dat hij nog iets te bewijzen had in de crossen die hij geskipt heeft", stelt De Knegt nog.