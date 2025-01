Opnieuw pech voor Visma-Lease a Bike: alweer moet Nederlander opgeven na valpartij

Visma-Lease a Bike zit alweer in de hoek waar de klappen vallen. Na Dylan van Baarle zag het opnieuw een Nederlander opgeven in de Tour Down Under.

In de Tour Down Under, de eerste wedstrijd in de WorldTour dit jaar, ging de pech van Visma-Lease a Bike van 2024 verder. Dylan van Baarle kwam ten val in de slotkilometers van de eerste rit en brak zijn sleutelbeen.

De Nederlander ging niet meer van start in de tweede rit en in de vijfde rit zag Visma-Lease a Bike ook Loe van Belle (23) opgeven. De Nederlander kwam tijdens de vijfde rit ten val en kon niet meer verder. Een nieuwe domper voor hem en de ploeg.

Eind juli vorig jaar viel Van Belle in de openingsrit van de Ronde van Wallonië en liep toen een schouderbreuk op. De Tour Down Under was de eerste wedstrijd van Van Belle sinds die valpartij en blessure.

Of en welke blessures Van Belle bij zijn nieuwe val heeft opgelopen, is niet duidelijk. Op foto's zijn wel zwarte vlekken te zien op de arm en schouder van Van Belle. Visma-Lease a Bike heeft nog niet gecommuniceerd over de blessures van de Nederlander.

De Nederlandse ploeg gaat nu de slotrit van de Tour Down Under in met Matthew Brennan, Thomas Gloag, Tijmen Graat, Menno Huising en Belg Julien Vermote.