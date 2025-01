Om rekening mee te houden: Joris Nieuwenhuis is klaar voor het WK veldrijden

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Om in de gaten te houden door de Belgen voor het podium op het WK veldrijden: Joris Nieuwenhuis. De Nederlander stond een groot deel van het seizoen aan de kant, maar werd in Maasmechelen knap derde.

Op het Nederlands kampioenschap kon Joris Nieuwenhuis eindelijk aan zijn seizoen beginnen nadat hij lange tijd aan de kant stond door gordelroos. Hij werd meteen derde op het NK, vorige week in Benidorm werd Nieuwenhuis achtste.

In Maasmechelen ging Nieuwenhuis ook goed van start, hij reed met Van der Poel en Van Aert in zijn wiel aan de leiding in de tweede ronde. Tot Van Aert viel en Van der Poel aan zijn solo begon. Maar Nieuwenhuis knokte zich achter de twee wel weer naar plek drie.

"Ik heb even gekeken of ik een stukje mee kon rijden met die mannen (Van der Poel en Van Aert, nvdr.), maar daarna moest ik toch achterom kijken." Nieuwenhuis moest onder meer met Wyseure strijden om het podium, maar won wel het pleit.

Nieuwenhuis klaar voor WK veldrijden

En zo stond Nieuwenhuis voor de tweede keer in drie crossen om het podium. "Ik ben net op tijd in vorm voor het WK, gelukkig. De afgelopen maanden waren moeilijk door die ziekte. Ik heb veel geduld moeten tonen. Deze podiumplek doet dan ook deugd."

Nieuwenhuis wordt voor de Belgen zeker een concurrent voor zilver en brons, wellicht na winnaar Mathieu van der Poel. Vorig jaar pakte Nieuwenhuis zilver op het WK veldrijden, op 37 seconden van Mathieu van der Poel.