Moet De Clercq nog sleutelen aan WK selectie? Naast Nys nog twee Belgen met zorgen

Met Wout van Aert heeft België naast Mathieu van der Poel een topfavoriet voor de wereldtitel veldrijden. Maar er zijn ook heel wat vraagtekens in de Belgische selectie.

Belgian Cycling maakte zondagavond zijn definitieve selectie bekend voor het WK veldrijden in Liévin. Daarbij de verrassende Wout van Aert, maar ook Thibau Nys, Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout, Niels Vandeputte, Laurens Sweeck, Toon Aerts, Emiel Verstrynge en Joran Wyseure.

Toch zijn er voor bondscoach Angelo De Clercq nog kopzorgen voor het WK. Zo werd Thibau Nys afgelopen week ziek en moest hij de Wereldbeker in Maasmechelen laten schieten. In Hoogerheide gaf hij na twee ronden op.

Nys, Sweeck en Vandeputte zijn ziek

"Maar er zijn nog renners ziek, hoorde ik", zei Sven Nys bij PlaySports. "Sweeck en Vandeputte, bijvoorbeeld. Dat is niet fijn op dit moment, vlak voor het WK. Maar je moet er mee omgaan. Ook dit hoort bij topsport."

Vandeputte moest net als Nys Maasmechelen laten schieten, maar kwam in Hoogerheide wel aan de start. Met een 23ste plaats zal hij niet veel vertrouwen opgedaan hebben voor het WK veldrijden in Liévin van zondag.

Ook Laurens Sweeck is dus ziek. In Maasmechelen knokte hij zich nog naar de achtste plaats, maar in Hoogerheide haalde Sweeck net als Nys de aankomst niet. Het is hopen dat de drie zondag voldoende hersteld zijn om te starten op het WK.