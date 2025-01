Ook Eli Iserbyt moet vrezen voor WK veldrijden: "Dat is echt een drama voor mij"

Eli Iserbyt moest in Hoogerheide tevreden zijn met een zesde plaats. De voormalige Belgische kampioen vreest dan ook voor het WK veldrijden.

Na een 18de plaats in Maasmechelen hoopte Eli Iserbyt op beterschap in Hoogerheide, maar die kwam er niet meteen. "Het begin was goed, maar in de tweede en derde ronde voelde ik me niet super en moest ik het ritme laten zakken tegen de verzuring."

Daarna herpakte Iserbyt zich wel en reed weer naar voren. Hij leek op weg naar de vierde plaats, maar maakte nog een slipper en moest tevreden zijn met de zesde plaats. Maar zijn been speelde hem dus weer parten.

Speelt blessure Iserbyt parten op WK veldrijden?

Bij het bergop lopen voel ik die verzuring het hardst. Het gaat met ups en downs, ik hoop nu een week verder te werken en te verbeteren. Snelle parcoursen lukken wel, modderkoersen zijn een beetje een drama voor mij op dit moment."

En dat is misschien wel een probleem voor het WK veldrijden van zondag in Liévin. De eerste beelden van het WK-parcours tonen dat opnieuw een moddercross wordt, zeker als er heel de week op getraind zal worden.

"Ik probeer alles te geven, maar ik voel dat het lichaam op die pure powerstroken niet de kracht kan zetten die ik wil geven", besloot Iserbyt nog. Hopen dat het goedkomt op het WK veldrijden dus voor hem.