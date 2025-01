Thibau Nys heeft de knoop doorgehakt over zijn deelname aan het WK veldrijden

Na een forfait voor Maasmechelen en een opgave in Hoogerheide kende Thibau Nys niet zijn beste voorbereiding op het WK veldrijden. Toch staat hij zondag aan de start in Liévin.

Na overwinningen op het BK en in Benidorm leek Thibau Nys klaar om een hoofdrol te spelen op het WK veldrijden. Van die roze wolk is Nys nu afgevallen, door een beginnende ziekte op training afgelopen week.

Nys kende dus niet zijn beste weekend en zag maandagvoormiddag samen met vader Sven, ploegleider Eric Braes en coach Paul Van Den Bosch. Daar is de knoop doorgehakt om het WK veldrijden te rijden.

Hogere hartslag in rust bij Nys

"Natuurlijk was het niet fijn om afgelopen weekend onder niveau te presteren maar we gaan er alles aan doen om hem klaar te stomen voor het WK", zegt coach Paul Van Den Bosch bij Het Nieuwsblad.

Net als vader Sven eerder al uitlegde was Nys niet echt ziek, maar was zijn hartslag in rust wel vijftien slagen hoger dan normaal. Dat maakt duidelijk dat er iets scheelde en dat werd duidelijk in Hoogerheide.

Deze week wil Nys nog hard trainen om een achterstand in te halen nadat hij vorige week nauwelijks heeft getraind. "Je kan geen supercompensatie krijgen van iets wat je niet hebt gedaan", besluit Van Den Bosch nog.