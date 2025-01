Niels Albert gelooft erin voor Wout van Aert op het WK: "Eén van zijn grootste kwaliteiten"

Het was een stevige verrassing toen Wout van Aert liet weten dat hij het WK veldrijden aan zijn agenda toevoegt. En kansloos is hij zeker niet.

Vorige week was alles zonneklaar: Mathieu van der Poel zou zichzelf opvolgen als wereldkampioen veldrijden. Maar plots doet Wout van Aert toch mee en dat schudt de kaarten weer door elkaar.

Want op het parcours in het Noord-Franse Liévin maakt onze landgenoot wel degelijk een kans om de wereldtitel te pakken, voor de neus van Mathieu van der Poel.

“Ik blijf erbij: dit is echt een rondje voor hem”, zegt Niels Albert aan Het Laatste Nieuws. “Technisch gezien niet het meest moeilijke, maar wel eentje waarop je je vermogen kwijt kan. En als er één van Wouts grote kwaliteiten moet worden genoemd, dan wel dat hij over langere duur aan een hoog vermogen kan crossen.”

In Maasmechelen liet Van Aert al zien dat zijn vermogen dik ok is, toen hij na een eerste foutje fors doortrok en de achterstand op Van der Poel helemaal goed maakte in korte tijd.

“Of die tweestrijd er zónder Wouts foutjes in Maasmechelen al had kunnen van komen? Misschien. Al was Mathieu daar qua durf en lef volgens mij sowieso wel iets sterker gebleken”, klinkt het nog.

Toch lijkt ook de Nederlander helemaal klaar voor het WK. “Op sommige stroken, waar Wout wat beredeneerder reed, dacht hij dan weer iets minder na. Daags nadien was hij dan écht outstanding in Hoogerheide.”