Voorspelling dat Thibau Nys dit jaar wereldkampioen wordt gaat al rond sinds 2004: "Ongelooflijk, zou de cirkel rond maken"

Thibau Nys is de man van de kampioenschappen, wordt hij dan ook wereldkampioen? In 2004 is reeds voorspeld dat het zo zou uitdraaien.

Bij de eenmalige terugkeer van het tv-programma DNA Nys wordt stilgestaan bij die fameuze voorspelling uit 2004. Sportweekend gaat dat jaar op bezoek bij de jonge Thibau, die al goed weet hoe hij zijn armen in de lucht moet zwieren, en mama Isabelle Nijs. Journalist Chris Picavet spreekt tijdens de reportage legendarische woorden uit.

"De wereldkampioen veldrijden van 2025 is al bekend: dat wordt Thibau Nys. Thibau is ondanks zijn jonge leeftijd een man met een mening", zei Picavet 21 jaar geleden. Thibau is ondertussen ook echt een man geworden en zal zijn mening nu nog veel vaker geven. Zo heeft hij er uiteraard ook één over die reportage van weleer.

Nys wil met mes tussen de tanden koersen op WK

"Het zou ongelooflijk zijn en het zou de cirkel rond maken om de uitspraak van Chris Picavet waar te maken en om wereldkampioen te worden in 2025. Ik ga er alles aan doen om daar in de best mogelijke omstandigheden aan de start te staan, met het mes tussen mijn tanden", verzekert Thibau Nys over het WK veldrijden in Liévin. "En we zien wel."

Die best mogelijke omstandigheden lijken nu wel even ver weg en het mes zou ook wat afgebot kunnen zijn. In het laatste weekend voor het WK leek Nys immers last te hebben van ziektekiemen. Die hielden hem weg van de cross in Maasmechelen en zorgden er voor dat hij het in Hoogerheide voor geen meter liep, met een opgave tot gevolg.

Enkele dagen rust moet wonderen doen voor Nys

Het is hopen dat enkele dagen rust wonderen doen, zodat de voorspelling uit 2004 komende zondag alsnog kan uitkomen.