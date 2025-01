Sven Nys stelt groot verschil vast bij zoon Thibau Nys: "Als we gaan vergelijken..."

Thibau Nys zette dit veldritseizoen alweer een stap vooruit met meer zeges en ook twee truien. Vader Sven Nys ziet over het hele plaatje verbetering.

Met zeges in Overijse, op het EK, in Lokeren, op het BK en in Benidorm telt Thibau Nys vijf zeges dit seizoen. De kans dat daar op het WK, zijn laatste cross van het seizoen, nog een zesde bijkomt, is klein.

Zelf had Nys zijn twee truien liever ingeruild voor wat meer zeges, maar enkel Van der Poel heeft met zeven zeges meer gewonnen. Laurens Sweeck doet even goed met vijf zeges terwijl Iserbyt en Vanthourenhout elk vier keer wonnen.

Nys heeft veel geleerd dit seizoen

Toch is Sven Nys tevreden over het seizoen van zijn zoon in het veld. "Er zit gewoon veel meer regelmaat in zijn prestaties als we het vergelijken met de voorgaande seizoenen", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Op een mindere dag eindigt Nys volgens zijn vader niet meer als vijftiende, maar als vijfde. Dat Nys jr. meer had willen winnen, dan spreekt zijn zoon volgens Sven Nys enkel over de wedstrijden waar hij het heeft laten liggen zoals Diegem of Merksplas.

"Hij heeft het een paar keer laten liggen maar dat is ook een leerproces. Voor het overige was de concurrentie ook vaak net dat tikkeltje beter, het lag dit seizoen gewoon erg dicht bij elkaar", besluit Sven Nys nog.