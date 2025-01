🎥 Twee op twee voor Tim Merlier, die moet lachen met vraag achteraf: "Ik denk het niet"

Europees kampioen Tim Merlier is opnieuw sterk aan het seizoen begonnen. In de AlUla Tour boekte hij al zijn tweede zege van het seizoen, hij klopte Dylan Groenewegen in de sprint.

In de eerste rit van de AlUla Tour was Merlier de snelste, woensdag speelde hij zijn leiderstrui kwijt in een eerste aankomst bergop. Op dag drie was het opnieuw aan de sprinters, maar was het wel opletten voor waaiers.

Zeven renners, met daarbij Belg Jens Reynders, zaten in de vlucht van de dag en kregen zo'n drie minuten voorsprong. Op dertig kilometer van de streep werden ze allemaal ingelopen en werden er waaiers getrokken in het peloton.

Eddie Dunbar (Jayco AlUla), de vierde in het klassement, was het grootste slachtoffer en verloor een minuut. Pidcock reed in de slotkilometers nog lek, maar verloor geen tijd. In Tayma Fort werd er wel gesprint voor de zege.

Eekhoff valt zwaar, Merlier wint opnieuw

Die sprint werd net voor de laatste bocht opgeschrikt door een zware val van Nils Eekhoff, hij knalde op een verlichtingspaal. Dankzij een sterke lead-out van Van Lerberghe maakte Merlier het in de sprint af voor Groenewegen.

De Europese kampioen kreeg nadien de vraag of hij nu al in een topvorm zit. "Ik denk het niet", lachte Merlier. "De benen waren vandaag wel goed. Ik voelde me goed. In de finale was het wel wat hectisch."

"Er was een bocht naar links, maar dat bleek voor de auto’s, niet voor ons. We namen bijna de verkeerde uitgang. Ik was een beetje verrast, maar ik pakte de zege, dus ik ben blij." Ook de waaiers vormden geen probleem voor Merlier. "Het was oké. Het waren geen echte waaiers."