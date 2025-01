Eindelijk licht aan het einde van de tunnel? Belangrijke week voor Remco Evenepoel

Remco Evenepoel kan sinds begin januari opnieuw op de rollen trainen. Veel horen we daar niet over, maar de olympische kampioen staat wel voor een belangrijke week.

Op vrijdag 9 januari kreeg Remco Evenepoel goed nieuws bij zijn controle in het ziekenhuis van Herentals. Hij mocht aan zijn actieve revalidatie beginnen bij de kinesist en op de rollen rijden. Drie dagen later was er echter al minder nieuws.

"Er is een bijkomend probleem", zei Evenepoel toen bij Sporza. "Er is een zenuw geraakt. Mijn schouder is behoorlijk inactief. Het zal langer duren dan we hadden gedacht." Op 13 januari zat Evenepoel wel een eerste keer op de rollen.

Sindsdien hoorden we van Evenepoel niets meer over zijn revalidatie, maar hij mikt wel op een terugkeer in de Brabantse Pijl op 18 april. Daarna wil hij ook de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik rijden.

Traint Evenepoel over een week weer buiten?

Daarvoor moet Evenepoel wel eerst buiten kunnen trainen. Eerst zou hij op 2 of 3 februari daarover uitsluitsel krijgen, dat is nu verplaatst naar 5 februari volgens WielerFlits. Op 6 februari, over een week, zou Evenepoel dus een eerste keer buiten kunnen fietsen.

Vraag is of hij dat in België of in Spanje zal doen. Toen Evenepoel op 3 december vertrok voor zijn eerste training als voorbereiding op het nieuwe seizoen, knalde hij na een paar kilometer op een openzwaaiend portier van een bestelwagen van bpost.