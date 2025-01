🎥 13-jarig kankerpatiëntje Louis krijgt knappe videoboodschap van Remco Evenepoel

Louis Wicke kreeg af te rekenen met kanker. Hij kreeg een prachtige steunvideo van Remco Evenepoel toegestuurd.

Vorig jaar moest Louis onverwacht opgenomen worden in het UZ Gent. Hij miste zo één van zijn grote passies, de Rally van Ieper. Sterren als Thierry Neuville en Patrick Snijers reden toen rond met ‘Power for Louis’.

De 13-jarige jongen uit het West-Vlaamse Poperinge vecht al meer dan een half jaar tegen een zeldzame vorm van lymfeklierkanker. Nu krijgt hij ook steun uit de wielerwereld.

Via fotograaf Wout Beel van Soudal-QuickStep is er nu ook een filmpje van Remco Evenepoel om Louis te steunen. “Dat had ik zeker niet verwacht”, reageert Louis op kw.be. Leden van de airsoftclub zamelden zelfs geld in voor een nieuwe fiets voor Louis, waarmee hij weer kan rijden als hij voldoende hersteld is.

“Dag Louis! Het is Remco hier”, klinkt het in de boodschap van Evenepoel. “Ik wil u eerst en vooral heel veel plezier wensen met uw nieuwe fiets. En daarnaast wil ik u gewoon nog zeggen: de strijd niet opgeven, blijven vechten en dan komt alles goed.”

Louis heeft een zware behandeling achter de rug, maar voorlopig lijkt alles onder controle. “Nu start een onderhoudsbehandeling met chemo”, klinkt het bij de papa van Louis.

“Dat zijn chemopillen die hij thuis nog anderhalf jaar moet innemen. Elke week moet hij z’n bloed laten controleren in Gent en voortaan kan dat ook in het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper, waar hij even goed opgevangen wordt.”