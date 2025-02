🎥 VIDEO: Nieuwe beelden van slechte start Van Aert duiken op: "Met alle gevolgen vandien"

De start zelf van Wout van Aert verliep eigenlijk niet zo dramatisch. Vanop de vierde startrij, met telkens acht renners per startrij, draaide Van Aert rond de 20ste plaats het veld in. Maar daar liep het mis.

"Ik raakte meteen ingesloten en dan werd ik in de eerste bocht nog tegen de hekken geduwd", legde Van Aert achteraf uit bij Sporza. "Ik zat aan de buitenkant en aan de binnenkant werd er dan ook nog eens gevallen."

"Een domino-effect waardoor ik richting de hekken ging en daar ook zo goed als stilstond." Dat is ook duidelijk te zien op beelden die opdoken na het WK. De Amerikaan Brunner reed tegen de Nederlander Nieuwenhuis, waardoor hij moet uitwijken en de Tsjech Boroš tegen Van Aert kwakte.

"Met alle gevolgen vandien", zei voormalig bondscoach Sven Vanthourenhout bij het zien van de beelden. Dat was ook zo, want van spanning voor de wereldtitel was daarna helemaal geen sprake meer.

"Er was geen ruimte om op te schuiven, daarop was het natuurlijk wachten", zei Van Aert. "Maar dan weet je wel meteen dat het moeilijk zal worden om Van der Poel nog bij te halen."

🇧🇪 Wout van Aert: "I was on the outside in the first turn. They almost crashed on the inside so there was a domino effect. I almost got into the fences. Then I was even further back than my start position." #Lievin2025 pic.twitter.com/Ji49ZE10kX