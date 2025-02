Belgische junior Lejeune ziet brons uit zijn handen glippen en wijst met de vinger naar concurrent

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Geen medaille voor de Belgische junioren op het WK veldrijden. Vooral Giel Lejeune had wel redenen tot klagen achteraf, hij werd onderuit gereden door een concurrent.

Belgen Mats Vanden Eynde en Giel Lejeune streden mee voor de medailles bij de mannen junioren, maar ze bleven uiteindelijk met lege handen achter. Vooral Lejeune baalde, want in de laatste ronde stak hij zijn hand uit naar brons.

Maar in de laatste ronde liep het mis voor de jonge Belg. "Ik zat mee in de strijd om de derde plek toen kort voor de brug na de materiaalpost de Italiaan Grigolini (die brons pakt, nvdr.) plotseling helemaal van links naar rechts ging."

Lejeune onderuit gereden door Grigolini

"Ik denk dat hij in een verkeerd spoor zat. Hij raakte mijn voorwiel en ik ging op volle snelheid onderuit, zei Lejeune." Geen eremetaal dus voor de 16-jarige Belg, die voor het eerst in zijn carrière aan de start stond van een WK.

“Na zo’n wedstrijd kan ik, zeker als eerstejaars junior, eigenlijk niet teleurgesteld zijn, al ben ik het wel. Het is gewoon jammer dat ik de finale niet heb kunnen rijden zoals ik het wilde", besloot Lejeune nog.

Toch genoot de jonge Belg vooral van het massaal opgekomen publiek in Liévin. "Het gaf wel een enorm gevoel om tussen zo’n massa supporters te kunnen crossen. Diegem kwam al in de buurt, maar dit is nog iets anders."