Herygers ziet groot voordeel voor Van Aert op WK en is stellig: "Dat geloof ik niet"

Kan Wout van Aert zich straks voor de vierde keer tot wereldkampioen veldrijden kronen? Paul Herygers ziet alvast dat het parcours Van Aert gunstig gezind is.

Zaterdag werden de eerste wereldtitels al uitgedeeld in Liévin en werd het duidelijk dat het parcours in Noord-Frankrijk zwaar is. En het zal er zondag ook niet plots minder zwaar bij liggen. Een zegen voor Wout van Aert.

Dat is toch wat Paul Herygers denkt. "Ik denk in elk geval dat hij niet teleurgesteld is in het hele verhaal. Hij is nu toch hier, ik zou zeggen: laat je gaan", zegt Herygers bij Sporza. "Niet vergeten te wisselen is de enige boodschap."

Kan Van Aert stunten op WK veldrijden?

De foutenlast van in Maasmechelen zal zich bij Van Aert wellicht niet meer herhalen in Liévin, het parcours is minder technisch. Van Aert zal er volgens Herygers dan ook niet afgereden worden door valpartijen of schuivers.

"Dat geloof ik niet." Enkel de duik naar beneden op de schuine kant is een slecht stuk, maar dat is slechts een strook van 100 meter. Volgens Herygers was dat ooit zelfs het sterkste wapen van Van Aert.

"Ik hoop vooral dat er geen paadje gereden wordt. Nu is het overal even slecht en dat zijn de meest fantastische crossen. Voor iedereen is het hetzelfde: zoeken, zoeken en nooit de juiste route vinden", besluit Herygers nog.