Van Aert neemt vrede met zilver door slechte start, maar stelt wel iets opvallend vast over Van der Poel

Een heel slechte start heeft Wout van Aert genekt op het WK veldrijden. Van Aert knokte zich wel nog terug in de wedstrijd en pakte zilver in Liévin.

Kon Wout van Aert Mathieu van der Poel het vuur aan de schenen leggen op het WK veldrijden? Dat was de grote vraag vooraf, maar al na minder dan een minuut werd duidelijk dat dat niet het geval zou zijn.

Van Aert ging bijzonder slecht van start en kwam zelfs even in de dranghekken terecht, waar hij een gescheurde broek aan overhield. "Het zat echt tegen", zei Van Aert bij VTM NIEUWS. "Ik zat helemaal ingesloten en hing in de eerste bocht bijna in de hekken."

Van Aert verliest na slechte start niet veel op Van der Poel

Van Aert had veel moeite om op te schuiven en kreeg ook geen ruimte om dat te doen. "Ik wist ook wel dat deze mogelijkheid bestond." Van Aert bleef rustig en koos zijn moment om aan zijn koers te beginnen. Dat lukte ook in de derde ronde.

De achterstand op Van der Poel was dan wel al 45 seconden. "Ik denk ook dat ik niet veel trager reed dan hem". Van Aert verloor niet meer veel seconden, maar wist dat hij een mirakel nodig had om de regenboogtrui nog te pakken.

Dat gebeurde niet en Van der Poel pakte zijn zevende wereldtitel veldrijden. "Het is niet voor niks dat ik aan de finish mijn petje af deed voor hem", zei Van Aert nog. "Niemand had gedacht dat het record nog geëvenaard zou worden."