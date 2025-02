Belgische analist denkt al aan de dubbele cijfers en doet een opvallende vaststelling over Mathieu van der Poel

Als je presteert zoals Mathieu van der Poel, dan mag je al eens de vuist ballen. De dubbele cijfers komen stilaan in zicht.

Velen bestempelen Van der Poel nu reeds als 'The GOAT', de beste veldrijder aller tijden. Voorlopig moet hij het recordaantal wereldtitels wel nog delen met Eric De Vlaeminck, maar niemand die eraan twijfelt dat Van der Poel er nog over gaat. "Zou hij niet voor die 10 gaan? Het zou mij niet verbazen", laat Paul Herygers optekenen bij Sporza.

Herygers moet de vaststelling doen dat er na al die jaren nog geen spatje verval op Mathieu van der Poel zit in het veld. Niet qua vermogen, niet qua techniek. En al helemaal niet qua resultaten. "Blijkbaar zit er nog geen grammetje sleet op zijn manier van koersen en zijn manier van doen", kan Herygers het amper geloven. Van der Poel laat het er makkelijk uitzien maar dat is het niet.

Herygers hoopt dat Van der Poel op 10 wereldtitels mikt

Je zou denken dat België het record toch aan De Vlaeminck toewenst, maar er is haast geen mens te bespeuren die het Van der Poel niet gunt. Herygers zou er ook geen enkel probleem mee hebben als Van der Poel binnen enkele jaren effectief met die tien wereldtitels pronkt. "Laat ons hopen dat het in die richting uitdraait."

Van der Poel had al aangegeven dat hij in Liévin zijn beste cross van het seizoen wilde rijden en dat was eraan te zien. Het was het Zonhoven-scenario: snel solo gaan en dan niemand meer laten terugkomen. Op het WK van Van der Poel was niets aan te merken. "Totaal niet, hé. Dit was er helemaal op", heeft Herygers niets dan lof.

Van der Poel overwint zijn ribbreuk

Het is extra knap na de hinder die Van der Poel ondervond aan zijn rib in de aanloop naar het WK. "Zijn voorbereiding was een klein beetje neergehaald door die ribbreuk, maar hij heeft alles gewonnen wat er te winnen viel. Dan mag er geen discussie zijn. Dan heb je recht op die wereldtitel."