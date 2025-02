Belgische crossers kijken met open mond naar Mathieu van der Poel, Aerts komt zelfs terug op uitspraak: "Moeten dat aanpassen"

De Belgische crossers hebben Mathieu van der Poel niet kunnen tegengehouden in zijn jacht op de wereldtitel. Dat is lang geen schande.

Ze kunnen ook zelf alleen maar met heel veel respect kijken naar wat Van der Poel allemaal presteert. Toon Aerts, met drie lekke banden de grote pechvogel van het WK, komt zelfs terug op een uitspraak die hij recent deed. "Onlangs vroeg Laurens ten Dam in zijn podcast wie ik de beste veldrijder aller tijden vind en ik zei Sven Nys, omdat dat eigenlijk een beetje de gewoonte was tot nu toe", verklapt Aerts bij Sporza.

"Maar ik denk dat we dat moeten aanpassen", verandert de man die zesde werd op het WK nu van mening. "Hoe Van der Poel met zijn fiets kan rijden en hoe sterk hij daarbij nog is: hij is de compleetste crosser aller tijden." Dat zijn woorden die kunnen tellen en die Mathieu van der Poel met heel veel plezier in ontvangst zal nemen.

Veel bewondering voor Van der Poel

Voor een jonkie als Joran Wyseure is het pas helemaal de ogen uitkijken. "Ik kijk met enorm veel bewondering naar hem. Het is fenomenaal dat hij het iedere keer weer doet. Hij is een verdiende wereldkampioen. Als je de cross herbekijkt, zie je de lijnen die hij rijdt, hoe weinig fouten hij maakt en met welke flair hij rondrijdt. Echt indrukwekkend."

Die bewondering voor Van der Poel is ook aanwezig bij Wereldbeker-winnaar Michael Vanthourenhout. "Het lijkt allemaal zo gemakkelijk te gaan, maar je mag ook nooit ziek worden. Dit is nog maar begin van zijn wegseizoen ook. Hij moet nog tot oktober doortrekken. Ik kan alleen maar chapeau zeggen. De indeling van het seizoen heeft Van der Poel ondertussen wel tot een kunst verheven.

Van der Poel slaat de tegenstand murw

Als zelfs je zogenaamde tegenstanders met zoveel lof over je spreken, dan wil dat zeggen dat je iedereen murw hebt geslagen.