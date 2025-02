Wout van Aert en Thibau Nys worden volop geprezen maar ernstig probleem duikt op voor Belgisch veldrijden

Wout van Aert en Thibau Nys waren blij om samen met Mathieu van der Poel op het WK-podium te staan. Aan die twee Belgen zal het niet liggen om spektakel te blijven leveren, maar met het oog op de volgende generaties zitten we mogelijk met een probleem.

Wout van Aert is nog maar een keer tweede geworden op een WK veldrijden. Dat blijft ondankbaar. Is dat dan geen frustrerende tweede plek? "In mijn ogen niet. In zijn geval is het, denk ik, beter dat hij binnenkomt op 40 seconden dan op 3 seconden. Dat zou pijnlijker geweest zijn", concludeert Paul Herygers bij Sporza. Dat klopt waarschijnlijk wel.

"Van Aert was niet mee in die, bij wijze van spreken, klotestart. Rij 4 was te ver, hij geraakte daar niet uit. Voor de rest heeft hij even rap gereden als Van der Poel." Herygers meent dat Van Aert genoeg liet zien wat een sterk voorjaar doet vermoeden. "Hij kan opnieuw smerig hard diepgaan. Dat was de enige prikkel die we van Van Aert moesten zien richting het voorjaar."

Thibau Nys kent nu het klappen van de zweep

Is de podiumplaats van Thibau Nys dan misschien het meest verrassende aan het WK? "Ik zal niet zeggen dat dat keiverrassend is. Vorige week had hij nog ziektesymptomen, dat was niet goed voor zijn WK-aanloop. Als je Europees en Belgisch kampioen bent geworden, dan is deze bronzen WK-medaille de kers op de taart. Nys is afgestudeerd aan de veldrituniversiteit."

Heel wat Belgische jongeren zijn zover nog niet. België pakte op het WK in Liévin vier medailles, maar stelt het zonder wereldtitel. Zeker in de jeugdcategorieën hebben we niet meteen die ene die het kan afmaken. Dat is met het oog op de toekomst wel een probleem en Herygers heeft niet meteen een oplossing. Hij noemt Mats Vanden Eynde, de vijfde bij de junioren, de Belgische toekomst.

Grote leegte achter Sanne Cant

Bij de vrouwen gaapt er al helemaal een grote leegte na de afscheidnemende Sanne Cant. Er ligt dus werk op de plank voor het Belgische veldrijden.