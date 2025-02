Alweer geen Belgische medaille bij de junioren, Belgian Cycling sust: "Geen reden tot paniek"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De voorbije tien edities slaagde enkel Thibau Nys (2020) er in om wereldkampioen bij de junioren te worden. Voor het twee jaar op rij pakten de junioren geen medaille, maar toch is er bij de Belgische bond geen reden tot paniek.

Mads Vanden Eynde werd vijfde op het WK voor junioren, Giel Lejeune deed lang mee voor brons tot hij onderuit werd gereden en Arthur Van Den Boer moest in de ochtend van het WK afhaken door ziekte.

Er waren dus wel wat redenen voor de mindere prestaties van de Belgen op het WK voor junioren. Toch moet er vastgesteld worden dat de oogst op het WK de voorbije jaren mager was bij de junioren jongens.

Belgen blijven wel in het veld

Arne Wallays, Directeur Topsport bij Belgian Cycling, ziet dat het deelnemersveld de voorbije jaren steeds internationaler is geworden bij de junioren. De laatste twee wereldkampioenen komen uit Italië, daarvoor pakten Frankrijk en Zwitserland het goud.

"Maar zodra buitenlandse renners in een WorldTour-team komen, maken ze vaak de keuze om het veldrijden links te laten liggen", zegt Wallays bij Sporza. Daar zijn met Seixas (Decathlon-AG2R), Withen Philipsen (Lidl-Trek) en Christen (UAE Team Emirates) voorbeelden genoeg van.

Belgen blijven vaker wel in het veld, waardoor ze ook bij de profs een carrière uitbouwen. België zal daardoor altijd prominent aanwezig zijn bij de profs in het veld. "Er is dus geen reden tot paniek", stelt Wallays nog.