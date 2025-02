Manager van Belgische ploeg kritisch voor organisaties van Belgische klassiekers: "Grote ontgoocheling"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Over minder dan een maand gaat het Belgische wielerseizoen weer van start. Belgische ploegen zoals Team Flanders-Baloise en Wagner Bazin WB voelen echter de concurrentie van grote buitenlandse teams in de strijd om wildcards.

Dwars door Vlaanderen deelde vandaag zijn wildcards uit. Lotto, Israel-Premier Tech en Uno-X Mobility waren door hun prestaties van vorig jaar al zeker van hun wildcard. De organisatie heeft nu ook de andere vier teams bekendgemaakt.

De Zwitserse ploegen Q36.5 Pro Cycling Team en Tudor Pro Cycling Team haalden een wildcard binnen, net als de Belgische ploegen Team Flanders-Baloise en Wagner Bazin WB (het vroegere Bingoal WB).

Weinig wildcards voor Wagner Bazin WB

Voor de Omloop Het Nieuwsblad, de E3 Saxo Classic en Gent-Wevelgem kreeg Team Flanders-Baloise wel een uitnodiging, Wagner Bazin WB niet. En dat begrijpt ploegmanager Christophe Brandt niet.

"Voor de ploeg is dat een grote ontgoocheling. In Frankrijk, Italië en Spanje zal je dat niet meemaken, hoor. Daar geven ze de wildcards wel aan hun eigen ploegen", zegt Brandt bij Het Nieuwsblad. In de Ronde van Vlaanderen zou Wagner Bazin WB wel mogen starten.

Maar Brandt trekt wel aan de alarmbel. "Je moet toch denken aan de toekomst van de wielersport. Als ploegen als de onze niet meer worden uitgenodigd, staan er ook steeds minder Belgen aan de start."