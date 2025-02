Niels Albert noemt de tegenvaller van dit veldritseizoen: "Word ik niet vrolijk van"

Nu het WK veldrijden achter de rug is, gaat ook het seizoen in het veld zijn laatste weken in. Niels Albert maakt de balans op en ziet toch één stevige tegenvaller.

Met zaterdag de afsluitende manche van de Superprestige in Middelkerke en de komende twee zondagen de laatste twee manches van de X2O Badkamers Trofee in Lille en Brussel, zit het veldritseizoen er bijna helemaal op.

Niels Albert zag dit seizoen wel wat renners die het moeilijk hadden, gesukkeld hebben met blessures of met een sputterende vorm. Denk maar aan Eli Iserbyt, die vaak last had van zijn zenuwblessure aan zijn been.

Vandebosch zette geen stap vooruit

"Als ik iemand moet noemen van wie ik meer verwacht had, dan Toon Vandebosch", zegt Niels Albert bij HLN. Vandebosch zal misschien niet door het grote publiek bekend zijn, want een grote naam is hij niet.

Maar enkele jaren geleden zat Vandebosch in dezelfde categorie als Wyseure en Verstrynge, hij was iemand met veel potentieel. Vandebosch wordt in juni 26 jaar, Albert had gedacht dat hij dit seizoen een stap zou zetten.

"Misschien scheelt er iets waar wij geen weet van hebben, maar als ik zijn uitslagen zie - in geen enkele grote cross in de top 15 - word ik niet vrolijk", zegt Albert nog. Vandebosch heeft nog een contract tot eind dit jaar bij de gebroeders Roodhooft.