Niels Albert zet iedereen met de voeten op de grond over startpositie van Wout van Aert op WK

Wout van Aert moest op het WK veldrijden vrede nemen met zilver na een slechte start. Maar had een betere startpositie wel een verschil gemaakt?

Vanop de vierde rij moest Wout van Aert aan zijn WK veldrijden beginnen. Hij was als 17de net niet in de top 16 geëindigd van de Wereldbeker, die op de eerste twee rijen mogen starten. En Van Aert heeft ook weinig UCI-punten.

Daardoor stond hij dus zover achteraan, terwijl Mathieu van der Poel met zijn vijfde plaats in de Wereldbeker gewoon op de eerste rij stond. Toch was de kans klein dat Van Aert een kans zou maken op de wereldtitel, stelt Niels Albert.

"Als Wout van Aert een betere startpositie had gehad, was de uitslag niet anders geweest", zegt Albert bij HLN. "Het zou spannender geweest zijn, dat wel, maar Mathieu had nog altijd gewonnen", gaat Albert verder.

Albert lovend over zeven wereldtitels voor Van der Poel

"Zeven keer wereldkampioen: je moet dat even laten doordringen. Ik twijfel niet meer: Van der Poel is de beste crosser aller tijden", stelt Albert nog. Qua wereldtitels deelt Van der Poel nu het record met Erik De Vlaeminck.

En Van der Poel is nog maar net 30 jaar geworden, hij krijgt de komende jaren nog heel wat kansen om wereldkampioen veldrijden te worden. In 2026 wordt het WK in Hulst gereden, in 2027 in Oostende en in 2028 in 'zijn' Hoogerheide.