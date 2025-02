Paul Herygers verklapt: oude bekende keert straks terug in de Wereldbeker

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Tijdens de WK veldrijden maakte de UCI de kalender van de Wereldbeker voor volgend seizoen bekend. Eén cross is nog niet ingevuld, al is Paul Herygers zeker van zijn stuk.

Pas in april maakte de UCI vorig jaar de vernieuwde kalender van de Wereldbeker bekend. Het aantal manches werd teruggebracht van veertien naar twaalf en ook de trip naar de Verenigde Staten werd na zo'n tien jaar geschrapt.

Voor volgend seizoen ligt de kalender van de Wereldbeker al zo goed als vast. Op 23 november wordt de eerste manche gereden in het Tsjechische Tabor, dat dit seizoen niet op de kalender stond. Een week later trekken de crossers naar het Franse Flamanville.

Op 7 december krijgt het Italiaanse Cabras een herkansing, die manche werd dit jaar geschrapt door een storm. Daarna zijn Namen (14/12), Antwerpen (20/12), Gavere (26/12), Dendermonde (28/12) en Zonhoven (04/01) aan de beurt.

Keert Koksijde terug naar de Wereldbeker?

De laatste drie manches in Benidorm (18/01), Maasmechelen (24/01) en Hoogerheide (25/01) blijven hun plaats op de kalender behouden. Enkel op 21 december bleef er nog een gaatje over in de kalender van de Wereldbeker.

Paul Herygers verklapte tijdens het WK in Liévin dat Koksijde die plaats zou krijgen. Tot 2021 behoorde die cross tot de Wereldbeker, de voorbije drie jaar was het een manche van de X2O Badkamers Trofee. Volgt er straks een terugkeer naar de Wereldbeker?