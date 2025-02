Tadej Pogacar heeft knoop doorgehakt over deelname aan de Giro of de Vuelta

Het is nog zo'n twee weken wachten op de start van het seizoen van Tadej Pogacar. De Sloveen zou inmiddels ook al een knoop hebben doorgehakt over zijn deelname aan de Giro of de Vuelta.

Op 17 februari begint Tadej Pogacar aan zijn seizoen in de UAE Tour, die rittenkoers reed de Sloveen de voorbije twee seizoenen niet. Nu hij wereldkampioen is, wilde zijn team UAE Team Emirates-XRG hem wellicht graag weer aan de start zien staan.

Volgens teammanager José Antonio 'Matxin' Fernández heeft UAE Team Emirates-XRG zijn selectie voor de Vuelta al rond, dat bevestigde hij bij AS. "We zullen meestrijden om de eindzege in alle drie de grote ronden", aldus Matxin.

Rijdt Pogacar dit jaar de Vuelta?

"Het achttal voor de Vuelta is al bekend. Tadej zal binnenkort, tijdens de UAE Tour, zelf bekendmaken wat er nog meer op zijn programma staat." Alles lijkt te wijzen op een eerste deelname van Pogacar aan de Vuelta sinds 2019.

De wereldkampioen rijdt dit jaar de Strade Bianche, Milaan-Sanremo, E3 Saxo Classic, Gent-Wevelgem, Ronde van Vlaanderen, Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Daar nog de Giro aan plakken lijkt te veel van het goede.

Na zijn eindzege in de Giro van vorig jaar en drie eindzeges in de Tour is de Vuelta de enige grote ronde die Pogacar nog niet won. In 2019 won hij als neoprof drie ritten en werd hij ook derde in het eindklassement, zijn landgenoot Primoz Roglic won dat jaar de Vuelta.