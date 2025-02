Vierde startrij zal hem niet meer overkomen: Van Aert nu al zeker van betere startpositie op WK 2026

Wout van Aert moest door zijn slechte startpositie vrede nemen met zilver op het WK veldrijden. Als Van Aert volgend jaar het WK zou rijden, zal hij zeker niet zo ver achteraan starten.

De vierde startrij heeft Wout van Aert stevig genekt op het WK veldrijden. Hij dook nog wel rond de 20ste positie het veld in, maar in de eerste bocht werd Van Aert bijna in de hekken geduwd en viel hij terug naar de 37ste plaats.

Dat Van Aert maar op de vierde rij stond heeft twee oorzaken. Enerzijds eindigde Van Aert als 17de in de Wereldbeker, de top 16 mocht op de eerste twee rijen staan. Anderzijds reed Van Aert dit seizoen slechts vijf crossen en had hij ook niet veel UCI-punten.

Van Aert begrijpt dat pas op de vierde rij mocht starten. "Het is het reglement en ik vind het nog terecht ook. De jongens voor mij hebben wel meer wedstrijden gereden en verdienden het dus om voor mij te staan", zegt Van Aert bij Het Nieuwsblad.

Zilver levert Van Aert veel UCI-punten op

Als Van Aert volgend jaar in Hulst aan de start staat van het WK, dan zal hij zeker dichter staan. En dat heeft Van Aert te danken aan zijn tweede plaats in Liévin. "Ik scoor hier heel veel UCI-punten die ik volgend seizoen een heel seizoen meeneem." Door zijn forfait voor het WK in 2024 miste Van Aert veel UCI-punten dit seizoen.

Met zijn tweede plaats in Liévin scoorde Van Aert 360 UCI-punten, een zege in de Wereldbeker levert 200 punten op. Daardoor is Van Aert nu opgeschoven naar de 15de plaats op de UCI-ranking, voor het WK stond hij niet in de top 30.