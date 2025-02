Voormalige concurrent van Remco Evenepoel hangt zijn fiets nu al aan de haak

Enkele jaren was hij nog een concurrent van Remco Evenepoel, maar nu heeft de Tsjech Karel Vacek (24) beslist om zijn fiets aan de haak te hangen.

In 2018 maakte de Tsjech Karel Vacek (24) veel indruk bij de junioren. Vacek won onder meer ritten in de Giro della Lunigiana en de Course de la Paix Juniors, waar hij onder meer Remco Evenepoel klopte.

Vacek werd vijfde op het EK in 2018 waar Evenepoel met bijna 10 minuten voorsprong won, op het WK in Innsbruck werd de Tsjech twaalfde. Maar een succesvolle carrière uitbouwen bij de profs lukte niet voor Vacek.

Net geen ritzege in de Giro

Hij reed voor Qhubeka NextHash (2021), Team Corratec-Selle Italia (2023) en Burgos-BH (2024). Toch liet Vacek enkele mooie resultaten optekenen bij de profs. In 2023 kwam Vacek dicht bij een etappezege in de Giro.

In de zevende rit naar de Gran Sasso d'Italia moest de Tsjech zijn meerdere erkennen in de Italiaan Mattia Bais. Vorig jaar werd Vacek derde in de geneutraliseerde vierde rit in de Ronde van het Baskenland, waar Evenepoel en Vingegaard zwaar vielen.

Op zijn sociale media heeft Vacek nu zijn afscheid aangekondigd. “Ik heb deze beslissing genomen, omdat ik geen toekomst meer zag als wielrenner. Ik heb mijn uiterste best gedaan. Ik heb een aantal doelen weten te verwezenlijken, maar lang niet allemaal."

"Ik zal zeker betrokken blijven bij de wielersport. Het is en blijft een groot deel van mijn leven. Als de ene deur sluit, gaat er een andere deur open!" Zijn broer Mathias Vacek is nog wel prof, hij rijdt bij Lidl-Trek.