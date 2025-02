📷 "Het gaat goed hier": Thibau Nys geniet met volle teugen van zijn rustperiode

Thibau Nys geniet even van wat vakantie na zijn drukke veldritseizoen. Hij amuseert zich kostelijk op de skilatten in de Franse Alpen.

Na zijn bronzen medaille op het WK veldrijden vertrok Thibau Nys met zijn vriendin Anna Eikendal en enkele vrienden naar Val Thorens. In het hoogste skiresort van Europa, op 2300 meter hoogte, geniet Nys van wat welverdiende ontspanning.

Op zijn sociale media plaatste een breed glimlachende Nys een foto van zichzelf in zijn ski-uitrusting. "Het gaat goed hier", schreef de Europese en Belgische kampioen veldrijden erbij. Hij geniet duidelijk met volle teugen.

Mathieu van der Poel, die zelf aan het skiën is in het Italiaanse Livigno, en Lotte Kopecky gaven Nys een like op zijn bericht. Nys blijft nog enkele dagen in Val Thorens en maakt dan wellicht de oversteek naar Spanje om te trainen.

Programma Thibau Nys

Op de eerste wegkoers van Nys is het wachten tot 5 april, dan rijdt de GP Miguel Indurain. Twee dagen later staat Nys ook aan de start in de Ronde van het Baskenland (7 tot 12 april), als voorbereiding op de heuvelklassiekers.

In de Amstel Gold Race (20 april), Waalse Pijl (23 april) en Luik-Bastenaken-Luik (27 april) wil top zijn. Later dit seizoen rijdt Nys ook zijn eerste grote ronde, maar er is nog geen keuze gemaakt tussen de Tour en de Vuelta.