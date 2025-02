Opnieuw zonder Van Aert, Nys en Van der Poel: deze crossers strijden straks om de zege in Maldegem

Het WK veldrijden is achter de rug, maar toch staan er nog een paar afspraken op het programma. Woensdag krijgen de crossers een eerste kans in Maldegem.

Geen Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Thibau Nys meer in het veld, zij hebben met het WK hun veldritseizoen afgesloten. En zo krijgen de pure crossers nog eens de kans om van de zege te proeven.

Toon Aerts was op 13 januari de laatste die nog eens van de zege kon proeven, Laurens Sweeck was daarvoor in Koksijde op 3 januari aan het feest, Iserbyt won op nieuwjaarsdag in Baal. Alle andere crossen werden dit jaar door Van Aert, Van der Poel of Nys gewonnen.

In Gullegem (04/01) en Dendermonde (05/01) was Van Aert aan het feest, op het BK (12/01) en in Benidorm (19/01) won Nys en Van der Poel was in Maasmechelen (25/01) Hoogerheide (26/01) en op het WK de beste.

Iserbyt, Sweeck of Vanthourenhout aan het feest in Maldegem?

Zij zijn er dus woensdag niet bij in Maldegem. Van de top tien van het WK staat ook nummer vier Joris Nieuwenhuis niet aan de start. Toch zullen er nog mooie namen aanwezig zijn die willen strijden voor de zege.

Dat zijn onder meer Aerts, Vanthourenhout, Iserbyt, Vandeputte, Van der Haar, Wyseure, Sweeck, Verstrynge, Orts en Michels. De Exact Cross in Maldegem is live te volgen op VRT1, de start wordt om 15u00 gegeven.