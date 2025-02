Toon Aerts zwaait belangrijke ploegmaat uit: Nederlander die veldritfans jarenlang heeft verwend zet er een punt achter

Eén van de namen die de veldritfans jarenlang animo en strijdlust heeft bezorgd, zet er nu een punt achter. Corné van Kessel neemt afscheid van de sport.

Corné van Kessel heeft, de jeugdcategorieën inbegrepen, achttien seizoenen lang aan veldrijden gedaan. Hij is prof geworden in 2013. Van Kessel was nooit een veelwinnaar, maar maakte jarenlang wel deel uit van de subtop in het veldrijden. Zijn kenmerk was dat hij altijd bleef strijden en zo wel eens in staat was om uit de achtergrond terug te komen.

In het seizoen 2017-2018 behaalde Van Kessel zijn grootste overwinningen. Hij won toen de veldritten van Hasselt en Leuven, die toch onder de categorie C1-crossen vielen. Daarnaast heeft hij vier keer op het podum van het Nederlands Kampioenschap veldrijden gestaan: goed voor drie zilveren medailles en één bronzen medailles.

Van Kessel maakte van hobby zijn beroep

Wat de klassementen betreft was zijn beste notering een derde plaats in de eindstand van de Wereldbeker in het seizoen 2014-2015. Op Instagram kondigt de 33-jarige crosser zijn afscheid aan. "Ik ben aan mijn laatste weken als crosser bezig…. Ik stop er mee!" Veel duidelijker kan het niet worden. "Ik heb van mijn hobby mijn beroep kunnen maken. Nooit durven dromen dat ik dit verhaal zou kunnen schrijven!"

"Ik heb vele A-crossen gereden, aan de start gestaan in verschillende landen voor de wereldbekers en 15 keer het wereldkampioenschap mogen rijden", blikt Van Kessel terug op heel wat mooie ervaringen. Hij zal dit seizoen wel nog enkele veldritten afwerken. "Nog een paar keer alles geven en de laatste cross in Oostmalle goed afsluiten!"

Afscheid in ploeg van Toon Aerts

Van Kessel koerste lang voor Telenet Fidea en na een paar seizoenen bij Intermarché sluit hij zijn carrière af bij Deschacht-Hens-FSP. Hij is dus een ploegmaat van Toon Aerts.