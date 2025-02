🎥 Lekke band die onder de radar bleef: beelden van sukkelende Van der Poel op WK duiken op

Mathieu van der Poel domineerde op het WK veldrijden van start tot finish. Maar ook de Nederlander reed niet foutloos rond, mede door een lekke band in de derde ronde.

Na iets meer dan een minuut draaide Mathieu van der Poel de gashendel helemaal open op het WK veldrijden. De Nederlander liet al snel iedereen achter en had na één ronde al een voorsprong van zo'n 15 seconden.

Die bouwde hij steeds verder uit, al hield Wout van Aert het verschil wel rond de 45 seconden. Van der Poel mocht dus niet op zijn lauweren rusten, want Van Aert bleef druk zetten. Uiteindelijk kwam de zevende wereldtitel nooit in gevaar.

Van der Poel sukkelt met lekke band op WK veldrijden

Al was er in de derde ronde toch wel even paniek. Want Van der Poel reed lek net voorbij de materiaalpost. In een video die opdook zie je Van der Poel sukkelen om het bergje op te rijden net voor de laatste rechte lijn.

"Ik moest er even mee verder, wat me wat kracht kostte in de inspanning. En tijd ook", zei Van der Poel achteraf over zijn lekke band bij HLN. "Vijftien à twintig seconden, verloor hij", zei Christoph Roodhooft over het tijdverlies.

"En het woog nog een beetje door in de daaropvolgende halve ronde." Van der Poel verloor zo even wat tijd op Van Aert, maar bouwde die weer uit naar een geruststellende voorsprong op weg naar zijn zevende wereldtitel.