🎥 Wout van Aert zwoegt met opvallend interview: "Dit was heel moeilijk"

Voor het WK veldrijden werd Wout van Aert geïnterviewd door de UCI. Daarbij mocht hij alleen foute antwoorden geven en dat bleek geen makkelijke opdracht voor Van Aert.

Wrong answers only. In een ludiek interview met de UCI voor het WK veldrijden mocht Wout van Aert enkel foute antwoorden geven. Het is populair op sociale media, maar Van Aert moet er zich wel door zwoegen.

Bij de eerste vraag moest Van Aert zijn voornaam zeggen. "Woet", sprak Van Aert zijn naam uit zoals de Fransen dat vaak doen. "Nee, je moet een verkeerde naam zeggen", zei de interviewer. "Dat héb ik gedaan. Iedereen zegt Woet, maar het is Wout."

Van Aert wil crossfiets met drie wielen

Bij de vraag hoeveel wielen een crossfiets heeft, gaat Van Aert weer de fout in. "Twee zoals elke andere fiets...oh nee sh*t, dat is het juiste antwoord. Het zou wel handig zijn om drie wielen te hebben. Dan zou ik wat meer stabiliteit hebben."

Daarnaast zegt Van Aert ook nog dat hij van Nederland is en dat de kleuren van de Belgische vlag bestaan uit rood, wit en blauw. Allemaal fout, maar Van Aert moet toch telkens goed nadenken voor hij een fout antwoord geeft.

"Dit was heel moeilijk, zeg", besluit Van Aert nog. Hij verloor wel nooit zijn goed humeur en leefde ontspannen toe naar het WK veldrijden. Door een slechte start moest Van Aert tevreden zijn met de tweede plaats en zilver.