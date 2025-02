Bart Wellens duidelijk over talenten in de cross: "Dat vinden we te vanzelfsprekend"

België kreeg op het WK veldrijden opnieuw geen nieuwe wereldkampioen. Er is werk aan de winkel bij de jeugd, maar Bart Wellens wijst ook op een ander probleem.

Voor het tweede WK op rij kreeg België geen nieuwe wereldkampioen veldrijden. Thibau Nys blijft zo de laatste Belg die een wereldtitel kon pakken in het veld, in 2023 deed hij dat bij de beloften door Tibor Del Grosso te kloppen.

Volgens Bart Wellens was het niet onlogisch dat er geen nieuwe Belgische wereldkampioen kwam, want in de wereldbekers bij de jeugd werd al duidelijk dat het moeilijk zou worden. Al ziet Wellens wel een aantal talenten. Toch is de weg nog lang voor hen.

Wellens pleit voor voorzichtigheid bij talenten

Bij de beloften pakte Kay De Bruyckere zilver en Jente Michels brons, vooral van die laatste ziet Bart Wellens af en toe flitsen. Zo werd hij in november voor de tweede keer op rij Europees kampioen bij de beloften.

"Ik denk niet dat wij veel fouten maken, maar we vinden alles te vanzelfsprekend. We schrijven bepaalde jongeren al de hemel in terwijl alles nog moet beginnen. Voetjes op de grond houden, hard trainen en erin blijven geloven", zegt Wellens bij Het Nieuwsblad.

Talenten moeten volgens Wellens rustig gehouden worden. Ze moeten niet te snel denken dat ze er al zijn. En renners moeten voor Wellens ook durven investeren. "Ik hoor het vaak in de gesprekken: ze willen dit, ze willen dat… Ik denk dan altijd: eerst hard trainen en dan zal je wel krijgen wat je verdient."